شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور ترد عن تنمر رواد مواقع التواصل على تقدم ملامحها فى السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردّت الفنانة ريهام عبد الغفور، على موجات التنمر التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغير ملامحها وتقدمها في العمر، مؤكدة أنها لا تعطي الشكل الخارجي أولوية في حياتها أو في تقييمها لذاتها.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"عودت نفسي إن ماحدش هيتحب بالإجماع، وفكرة الشكل عمرها ما كانت أولوية عندي، عمري ما حسيت إن قيمتي كبني آدمه في شكلي".

وأضافت:"الكلام ده ما بيضايقنيش، إلا في مواقف معينة، زي لما كتبت مؤخرًا على تيك توك : 'بطلوا الكلام ده علشان ابني الصغير بيتأذي'".

وعن خضوعها لتدخلات تجميلية، مثل حقن الفيلر والبوتوكس أوضحت أنها جربت الأمر مرتين فقط ولكنها لم تكن سعيدة بالنتيجة:"جربت مرتين وفضلت قاعدة في البيت علشان محدش يشوفني، ماكنتش قادرة أبص لنفسي في المراية، وجالي إحساس بالخوف من إني مش هعرف أمثل تاني، انهرت نفسيًا".

وأكدت أنها اختارت أن تكون "ريهام الممثلة" لا "ريهام الجميلة"، وقالت:"اللعب في الشكل والعمليات ممكن يؤثروا على آدائي وأنا بمثل، وأنا مش عاوزة أضحي بالآداء علشان الشكل".

تابعت:"أنا راضية بشكلي زي ما هو، وخاصة اني مش بسعى لأدوار بنات صغيرين، دلوقتي بعمل دور أم لرنا رئيس وسلمى أبو ضيف".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مسألة التقدم في العمر مسألة طبيعية وحظوظ ثابتة:"الموضوع كله حظ، في ناس شعرهم بيشيب في العشرينات، وأنا التغيرات دي حصلتلي بدري، سواء بسبب الجينات أو الوراثة، ومفيش حاجة أقدر أعملها ومتقبلة ده جداً.