شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أحدث أفلام مارفل Thunderbolts والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح أحدث أفلام مارفل فى دور العرض حول العالم، وهو فيلم Thunderbolts، الذى تستقبله اليوم الأربعاء دور العرض المصرية، ويوم 2 مايو المقبل حول العالم، والذى ستصل مدته إلى ساعتين و6 دقائق.

ويدور فيلم Thunderbolts بعد أن وقعوا فى فخ الموت، يضطر فريقٌ غير تقليدى من الأبطال المضادين للطبيعة إلى الشروع في مهمةٍ خطيرةٍ ستُجبرهم على مواجهة أحلك جوانب ماضيهم.

فيلم Thunderbolts من إخراج جيك شراير، ومن تأليف إريك بيرسون وجوانا كالو، ومن بطولة فلورنس بوج، لويس بولمان، سيباستيان ستان، هانا جون-كامين، جيرالدين فيسواناثان، ديفيد هاربور، فيوليت ماكجرو، أولجا كوريلينكو، وايت راسل، جوليا لويس-دريفوس، كريس باور، ويندل بيرس.

تم تصنيف فيلم Thunderbolts كـ PG-13 بسبب العنف الشديد واللغة والعناصر الموضوعية وبعض الإشارات المثيرة والمخدرات في خلال أحداثه.