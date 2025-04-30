شكرا لقرائتكم خبر عن المنتجة دينا كريم تكشف أسباب انسحاب المخرج هاني خليفة من "ظلم المصطبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دينا كريم، منتجة مسلسل "ظلم المصطبة" ورئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل انسحاب المخرج هاني خليفة من العمل خلال مراحل التصوير، مشيرة إلى أن المسلسل استغرق عشرة أسابيع تصويرًا، وأن خليفة شارك في أول ثلاثة أسابيع فقط.

وقالت دينا خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"رغم انسحاب هاني خليفة لكنه أسهم بشكل كبير في تأسيس المشروع وكتب معنا حتى الحلقة الحادية عشرة أو الثانية عشرة".

وعند سؤالها من لميس الحديدي: "ماذا حدث إذا؟"أجابت:"العمل تطلّب مجهودًا ضخمًا، وأجرينا أكثر من 15 معاينة للوصول إلى اللوكيشن المناسب، وهاني يبحث دائمًا عن الموقع المثالي، وأحيانًا نكون أمام خيارين: إما الموقع المثالي أو أن المشروع لا يخرج للنور، لكننا كنا ملتزمين بعقود مع الشركة المتحدة والفنانين، وكان لابد من الوفاء بها".

أضافت: بنحط في "كورنر" بين الخيارين وأمام توقيع العقود مع الشركة المتحدة وعقود الفنانين لابد من الوفاء بها".

وفي نفس اللقاء، مازح الفنان إياد نصار الإعلامية لميس الحديدي قائلاً:"إبعدي السؤال عني، مش هعرف أكون دبلوماسي!"

وتابع:"من المهم لأي فنان إن العمل يُعرض في رمضان، وأعتقد إن ظروف الشغل في الموسم الرمضاني بقت مفهومة ومعروفة لكل المخرجين، فمعدش فيه مفاجآت أن يجي قرار وحد يقول مش هلحق".