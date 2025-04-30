شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة إسماعيل تلقى كلمة مصر فى احتفالية اليوم العالمى للرقص الشعبى والان مع تفاصيل الخبر

ألقت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل كلمة مصر، خلال احتفالية اليوم العالمي للرقص الشعبي، والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان عادل حسان، والذي أقيم اليوم بمسرح الغد التابع للبيت الفني للمسرح.

واستهلت الفنانة مشيرة إسماعيل كلمتها قائلة: "الإنسان بفنه، والرقص الشعبي ماهو إلا التعبير الحي لمشاعر الإنسان، فالرقص الشعبي ليس مجرد تناسق حركي جمالي، بل هو روح وتاريخ وثقافة، وحفاظ الشعوب على الرقص الشعبي هو حفاظ لهويتهم، وتأكيداً لآليات الحوار والتفاعل، فمصر تزخر بالكثير من الرقصات الشعبية منها من يرتبط بمكان بعينه أو بموسم أو أحداث مثل الزفاف، واليوم نحن نحتفل من خلال وزارة الثقافة متمثلة في المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية باليوم العالمي للرقص الشعبي، ونحيي كل جهد بذل من أجل الحفاظ على فنوننا، وختاماً عاش الإنسان بفنه وعاش الفن بإنسانه".

وبدأت منذ قليل احتفالية اليوم العالمي للرقص الشعبي، والذي نظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان والمخرج عادل حسان، وذلك بمسرح الغد التابع للبيت الفني للمسرح، وحرص عدد من الفنانين على الحضور حيث حضرت الفنانة أيقونة الرقص الشعبي مشيرة إسماعيل والتي من المفترض أن تلقى كلمة مصر في اليوم العالمي للرقص، والفنان محمود عزب، والفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد، ولفيف من الإعلامين والفنانين.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف الفنان خالد جلال رئيس قطاع المسرح، واليوم العالمي للرقص الشعبي، يقام في الـ 29 من إبريل كل عام، تخليدا لذكرى مولد مصمم الرقصات الفرنسي جورج نوفر المولود في 29 أبريل 1727 بباريس، والمتوفي في 19 أكتوبر 1810، وكان استاذا لرقص الباليه ابتداء من أربعينيات القرن الثامن عشر وقد اختار هذا اليوم وحدده «مجلس الرقص العالمي» وهو منظمة تعمل تحت مظلة اليونسكو لكل أنواع الرقص، ومن بين أهداف يوم الرقص العالمي زيادة الوعي بأهمية الرقص لدى الرأي العام، وإقناع الحكومات في شتى أنحاء العالم لتوفير أمكنة مناسبة للرقص ضمن كل مراحل التعليم.