شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور: "ظلم المصطبة" أول عمل حقيقي لى بعد وفاة والدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور أن شخصية "هند" في مسلسل "ظلم المصطبة" تُعد من أولى الأعمال التي قدمتها بعد وفاة والدها، قائلة:"قدمت مسلسل اسمه 'كتالوج' بعد وفاة والدي، لكني ظهرت فيه كضيفة شرف، لذلك أعتبر أن 'ظلم المصطبة' هو أول عمل حقيقي أقدمه بعد وفاته".

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"مسلسل ظلم المصطبة جمهورُه كان أكبر، واتعرض بشكل واسع، وكان خطوة مهمة بالنسبة لي بعد الغياب".

وردًا على سؤال لميس الحديدي:"هل كانت العودة للعمل بعد وفاة والدك صعبة خاصة بعد فترة غياب عام ونصف؟" أجابت ريهام:"كان الموضوع صعب جدًا، كنت متخوفة وحاسة أني مش هعرف أقول الكلام أو أعيش الشخصية، لكن في ناس كتير وقفوا جنبي وساعدوني أتجاوز المحنة".

وعقبت الحديدي:"الفنان القدير لو كان موجودًا وشاف دورك كان هيكون فخور بيكي جدًا، خاصة إنه قدم نوعية مشابهة من الأعمال، لترد ريهام بتأثر:"أنا متأكدة إنه كان هيبقى مبسوط جدًا بالدور وفخور به، والمسلسل ده من النوع اللي كان هيعجبه لأنه بيحب النوع ده من الدراما".