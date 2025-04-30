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باسم سمرة مع والدته.. السوشيال ميديا تعيد فيلم "صبيان وبنات" للواجهة من جديد

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  • باسم سمرة مع والدته.. السوشيال ميديا تعيد فيلم "صبيان وبنات" للواجهة من جديد 1/4
  • باسم سمرة مع والدته.. السوشيال ميديا تعيد فيلم "صبيان وبنات" للواجهة من جديد 2/4
  • باسم سمرة مع والدته.. السوشيال ميديا تعيد فيلم "صبيان وبنات" للواجهة من جديد 3/4
  • باسم سمرة مع والدته.. السوشيال ميديا تعيد فيلم "صبيان وبنات" للواجهة من جديد 4/4

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القاهرة - سامية سيد - يعود فيلم "صبيان وبنات" للمخرج يسري نصر الله، والذي صدر عام 1995، للواجهة من جديد بفضل السوشيال ميديا، حيث يكشف الفيلم جانبًا من بدايات الفنان باسم سمرة، الذي كان آنذاك يعمل مدرسًا بإحدى المدارس الصناعية، بينما يسعى لدخول عالم التمثيل، وظهر العمل معه فيلم والدته في حديث ودي طبيعي تلقائي لفت الأنظار مع إعادة تداوله على السوشيال ميديا.

الفيلم من نوعية الأعمال التسجيلية، حيث صوّر نصر الله مشاهد حقيقية من حياة باسم سمرة وأسرته، وطرح من خلالها مجموعة من الأسئلة الاجتماعية والثقافية حول الحياة اليومية، الطبقة العاملة، والطموحات الفردية في ظل واقع معقد.

جاء العمل كجزء من التجارب السينمائية الجريئة التي خاضها يسري نصر الله، حيث دمج بين التوثيق الفني وطرح قضايا واقعية، مستعرضًا من خلال حياة "باسم" البسيطة هموم شريحة واسعة من المجتمع المصري.

باسم سمرة
باسم سمرة

 

باسم سمرة مع والدته
باسم سمرة مع والدته

 

باسم سمرة مع والدته
باسم سمرة 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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