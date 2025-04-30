شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة مع والدته.. السوشيال ميديا تعيد فيلم "صبيان وبنات" للواجهة من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فيلم "صبيان وبنات" للمخرج يسري نصر الله، والذي صدر عام 1995، للواجهة من جديد بفضل السوشيال ميديا، حيث يكشف الفيلم جانبًا من بدايات الفنان باسم سمرة، الذي كان آنذاك يعمل مدرسًا بإحدى المدارس الصناعية، بينما يسعى لدخول عالم التمثيل، وظهر العمل معه فيلم والدته في حديث ودي طبيعي تلقائي لفت الأنظار مع إعادة تداوله على السوشيال ميديا.

الفيلم من نوعية الأعمال التسجيلية، حيث صوّر نصر الله مشاهد حقيقية من حياة باسم سمرة وأسرته، وطرح من خلالها مجموعة من الأسئلة الاجتماعية والثقافية حول الحياة اليومية، الطبقة العاملة، والطموحات الفردية في ظل واقع معقد.

جاء العمل كجزء من التجارب السينمائية الجريئة التي خاضها يسري نصر الله، حيث دمج بين التوثيق الفني وطرح قضايا واقعية، مستعرضًا من خلال حياة "باسم" البسيطة هموم شريحة واسعة من المجتمع المصري.



باسم سمرة



باسم سمرة مع والدته