شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور عن ظلم المصطبة: رفضت أعمال كتير لكن المسلسل جعلني متحمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها أحبت فكرة مسلسل "ظلم المصطبة"، كما أحبّت شخصية "هند" بشكل كبير، قائلة:"حبيت الموضوع كله جدًا، وحبيت شخصية هند بكل صنوف الظلم اللي بتتعرض له".

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "كنت بقالي سنة ونصف قاعدة في البيت مش بشتغل، واتعرضت عليّا أعمال، لكن كنت برفضها ومش حاسة إنّي عاوزة أعملها، لكن شخصية هند في ظلم المصطبة، أول ما قرأتها حسيت إني عاوزة أعملها جدًا".

وأضافت:"الموضوع كله شدني، وعالم الكاتب والسيناريست أحمد فوزي صالح دايمًا بيأسرني، بحب طريقته في الكتابة، وكمان المخرج هاني خليفة".

وأشارت إلى "الكيمياء" التي تجمعها بالفنان إياد نصار في شخصية "حسن"، قائلة:"بحس دايمًا إن بينا كيمياء حلوة من أيام وش وظهر، فحسيت إن المشروع ده هو فعلاً المشروع الحقيقي اللي أقدر أوافق عليه من غير تردد".