شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار عن لهجة "البحيرة" في "ظلم المصطبة": لم أواجه صعوبات لأصولي الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إياد نصار، أنه لم يواجه صعوبات في اللهجة التي تحدث بها في شخصية "حسن" ضمن مسلسل "ظلم المصطبة"، وهي لهجة أهل محافظة البحيرة، مؤكدًا: "ماواجهتش صعوبات بسبب اللهجة الأردنية، وانتقلت من لهجة القاهرة إلى لهجة البحيرة بسهولة".

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"الصعوبة ماكنتش في اللهجة نفسها، لكن في الاتفاق اللي عملناه من بداية العمل، وهو إن يكون في 'ميزان' للهجة، علشان ما تطغيش على القصة وتخطف الانتباه من القضية الأساسية".

وأوضح:"كنا متفقين من البداية إننا مانغرقش في اللهجة علشان ماتخدناش لطابع كوميدي يبعد عن الجو العام للمسلسل، وعلشان كده، كان لازم يكون فيه توازن—إمتى نزود اللهجة وإمتى نخففها، وكمان نراعي 'التون' في الأداء".

رغم ذلك، شدد إياد نصار على أهمية الحفاظ على الخطوط العامة للهجة البحراوية، قائلًا:"كان لازم نحافظ على حاجات أساسية في اللهجة زي فتح الحروف، وكلمة زي 'أمشي' مثلاً."

من جهتها، التقطت الفنانة ريهام عبد الغفور أطراف الحديث، موجهة التحية للمصحح اللغوي محمود إسماعيل، الذي رافقهم طوال فترة التصوير، وقالت: "عاوزة أوجه له التحية لأنه تعب معانا جدًا، وأنا بالذات تعب معايا أوي".

كما أكد إياد نصار أهمية دور المصحح اللغوي في ضبط اللهجة والحفاظ على جودتها طوال الوقت، مضيفًا:"في بعض المشاهد الانفعالية، الممثل ممكن ينسى أو يركّز أكتر على المشهد نفسه، فلو فلتت منّا حاجة، المصحح كان بيوقفنا ونعيدها".