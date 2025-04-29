شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف أحمد فوزى صالح ضيف بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الكاتب والمؤلف أحمد فوزي صالح ضيف الحلقة الثامنة من بودكاست "الشغلانة" الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، غداً في تمام التاسعة مساءً على صفحات الخليج 365، ويناقش من خلاله كواليس صناعة وتأليف الاعمال الدرامية والسينمائية بالإضافة إلى مهام المؤلف والفرق بين السيناريست والكاتب.

ويتحدث المؤلف أحمد فوزي صالح في الحلقة على مهام المؤلف والكاتب، والفرق بين صناعة الدراما والسينما، بالإضافة إلى مهام المؤلف، كما تحدث عن كواليس تأليفه لمسلسل ظلم المصطبة الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، كما وجه نصائح للمقبلين على العمل في التأليف والكتابة.

المؤلف أحمد فوزي صالح من مواليد مدينة بورسعيد في يناير 1981، وتخرج في معهد السينما 2009، وعمل مخرج أفلام في بداية مشواره، وقدم أول فيلم وثائقي قصير بعنوان (جلد حي)، الذي تم عرضه لأول مرة في عام 2011 وحقق نجاحا كبيراً من قبل اشادة النقاد وعرض في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وحصد 7 جوائز، واشتهر بإخراجه لفيلم ورد مسموم سنة الذي حصد به 17 جائزة عام 2018، واشرف على معالجة وكتابة مسلسل الحرامي، وقام بإخراج وتأليف مسلسل بطن الحوت عام 2023 واخر اعماله مسلسل ظلم المصطبة الذي عرض رمضان الماضي.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير.