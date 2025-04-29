مهرجان كان السينمائي يكرم نيكول كيدمان في دورته الـ78 بهذه الجائزة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:55 مساءً - إجلالاً لمسيرتها الفنية المتميزة المليئة بالأفلام الأيقونية والأدوار الاستثنائية، سيتم تكريم النجمة العالمية نيكول كيدمان، في مهرجان كان السينمائي الدولي، بالدورة الـ78 المقرر انطلاقها يوم 13 مايو المقبل حتى يوم 24، وتتسلم كيدمان في حفل خاص يُقام يوم 18 مايو على هامش فعاليات المهرجان، جائزة "المرأة في الحركة"، والتي تُمنح بالشراكة بين شركة "كيرينغ" ومهرجان "كان".

نيكول كيدمان تتسلم جائزة "المرأة في الحركة"

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وأعلنت الصفحة الرسمية لـ مهرجان كان السينمائي الدولي، عن تكريم نيكول كيدمان، البالغة من العُمر 57 عاماً، بجائزة "المرأة في الحركة" بنسختها العاشرة، والتي تُمنح للنساء اللواتي شاركن في تعزيز مكانة المرأة في السينما والمجتمع.

وجاء التعليق على منشور تكريم كيدمان كالتالي: "يسرّ كيرينغ ومهرجان كان السينمائي الإعلان عن فوز نيكول كيدمان بجائزة "المرأة في الحركة" لعام 2025، نيكول كيدمان، إحدى أبرز الشخصيات السينمائية، ورسّخت مسيرتها المهنية التي اتسمت بجرأتها الفنية وبراعتها في تصوير الأعمال السينمائية التي أعادت صياغة صورة المرأة على الشاشة، كما تعكس أعمالها التزاماً عميقاً بسرد قصص جريئة لا تقبل المساومة".

وتابع: "منذ تعهدها عام 2017 بالعمل مع مخرجة كل 18 شهراً، تجاوزت كيدمان هذا الوعد -حيث تعاونت مع 19 مخرجة حتى الآن- مستخدمةً منصتها وشركة الإنتاج الخاصة بها، لإبراز دور المرأة في السينما، وفي هذه النسخة العاشرة من "نساء في الحركة"، تتشرف كيرينغ بتكريم امرأة تُجسّد روح البرنامج تماماً".

عملان لـ نيكول كيدمان في عام 2025

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تأتي أول أعمال نيكول كيدمان في عام 2025 فيلم الإثارة والغموض Holland، الذي عُرض لأول مرة في SXSW، وتلعب فيه كيدمان دور معلمة في بلدة ميشيغان الصغيرة الواقعة في الغرب الأوسط، وتشتبه كيدمان وصديقتها (غيل جارسيا بيرنال) في أن زوجها (ماثيو ماكفادين) يعيش حياة مزدوجة، فتبدأ في التحقيق والكشف عن سر غامض.

أما بالنسبة للموسم الثاني من Nine Perfect Strangers، فسوف تُعيد كيدمان تمثيل دورها كخبيرة المنتجعات الصحية ماشا دميتريشنكو، بينما ينضم موراي بارتليت وكريستين بارانسكي وهنري جولدينج وغيرهم إلى فريق التمثيل في أدوار جديدة.

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تكريم روبرت دي نيرو في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ78

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أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي، منح الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت دي نيرو جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل أعماله في حفل افتتاح دورته الثامنة والسبعين، بعد 14 عاماً من توليه منصب رئيس لجنة التحكيم في عام 2011.

وجاء في تصريح المهرجان: "هناك وجوه تحلّ محل الفن السابع وخطوط تميز محبي السينما إلى الأبد، بفضل أدائه الداخلي الذي يظهر في لطف الابتسامة أو صلابة النظرة، أصبح روبرت دي نيرو أسطورة سينمائية".

وقال دي نيرو: "لدي مشاعر قوية للغاية تجاه مهرجان كان السينمائي. وخاصة اليوم، عندما يفصلنا الكثير في العالم، يجمعنا مهرجان كان: رواة القصص، وصنّاع الأفلام، والمعجبين، والأصدقاء. كأننا نعود إلى المنزل".

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