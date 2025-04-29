أمير وأميرة ويلز يحتفلان بذكرى زواجهما الـ14 في أجواء الطبيعة الخلابة

أمير وأميرة ويلز في زيارة لـ جزيرتي مول ولونا

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:55 مساءً - تحل اليوم الموافق 29 أبريل، الذكرى الـ14 لزواجواحتفالاً بهذه المناسبة السعيدة، سافر أمير وأميرة ويلز لزيارة جزيرتي مول ولونا في أسكتلندا، المعروفتان بالمناظر الطبيعية الخلابة والهدوء، والهدف من هذه الزيارة السياحة والاستجمام، وأيضاً لتسليط الضوء على المجتمعات الريفية.ظهرَا أمير وأميرة ويلز بسترات رسمية، صباح اليوم، حيث توجها أولًا إلى مدينة توبيرموري في الجزيرة الأسكتلندية، والتي بدأا بها زيارتهما التي تستغرق يومين. ويُذكر أن ويليام وكيت معروفان بدوق ودوقة روثيساي في أسكتلندا.واستُقبلا الأمير والأميرة بحفاوة بالغة من الجمهور عند وصولهما، حيث اصطف أكثر من 200 سائح وسكان محليين في الشارع الرئيسي في توبيرموري لمشاهدة وصول ويليام وكيت، واستقبلوهما بالهتاف.وجاءت هذه الزيارة بعد أن أعلنت المؤسسة الملكية لويلز عن تخصيص أموال لتجديد قاعتين اجتماعيتين في جزيرة مول.ومن المقرر أن يقوم ويليام وكيت بجولة في قاعة أروس، التي تضم ثلاجة مجتمعية لحفظ الطعام من مكبات النفايات، ومتجراً خيرياً، ومنطقة لعب داخلية للأطفال تستخدمها جمعية "هوم ستارت لورن" الخيرية لدعم الأسر.وفي وقت لاحق، يزوران ميناء مول وسيختتمان يومهم بالسفر إلى مزرعة ومطعم مشتركين على الساحل الغربي لمول، والتجول في بعض أراضيها التي تبلغ مساحتها 50 فداناً، ورؤية الأغنام التي يتم تربيتها في الموقع، والمساعدة في اختيار منتجات الحديقة.

وسيقضي الأمير والأميرة ليلة ذكرى زواجهما في كوخ مُجهز ذاتياً في مول بعد يوم من الالتزامات الرسمية.

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أمير وأميرة ويلز يدعمان سكان بلدة بونتيبريد

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قد يعجبكِ: استوحي من كيت ميدلتون إطلالاتك باللون الأحمر في موسم الاحتفالاتفي فبراير الماضي، وفي اليوم الوطني ببريطانيا، خرجفي نزهة ملكية، واستقل الثنائي القطار العام للذهاب إلى بونتيبريد في جنوب ويلز، حيث فوجئ الجمهور بهما، ووثقا رحلتهما وهما يسيران بمحطة القطار، عبر خاصية القصص على حسابهما الرسمي بـ"إنستغرام".

وحرص الأمير ويليام، وكيت ميدلتون، على الاحتفال باليوم الوطني، مع سكان بلدة بونتيبريد، التي تعرضت لأضرار بالغة بسبب العواصف والفيضانات التي اجتاحت المنطقة في نوفمبر وديسمبر الماضي، وتسببت في اضطراب وخسارة كبيرة للعائلات والشركات هُناك.

كما ذهب الأمير ويليام، 42 عاماً، والأميرة كيت، 43 عاماً، في جولة بالسوق، وتوقفا عند بعض المحال التجارية، واشتريا مستلزمات الكعك، ثم ظهر الزوجان وهما يشاركان في إعداد العجين ولفه وتقطيعه من أجل الإعداد للكعك بمحل حلوى.

ونقلت الصحف البريطانية أن الأمير ويليام مزح مع الشيف كونر الذي كان يرافقهما بالمطبخ قائلاً: "سيتعين عليك بيع هذا الكعك بنصف السعر".

وعلق كونر للصحافة على لقائه بالأمير والأميرة: "كان حلماً وأصبح حقيقة، لقد كانا أنيقين وودودين ومتواضعين".

وتابع: "الأمير ويليام قال إنها المرة الأولى التي يصنع فيها الكعك الويلزي، لقد كانا يتناولانه فقط، بينما قالت أميرة ويلز إنها تحب الخبز جداً، وتشارك هذه الهواية مع أبنائها الثلاثة".

وأضاف: "إنها جاءا لزيارة بونتيبريد، حيث تأثر الكثير من الناس هنا بالفيضانات، وقيامها بذلك يساعد في رفع معنويات السكان".

توجه الزوجان بعد ذلك إلى مقهى Fountain Café المحلي للتحدث مع مجموعة من أصحاب الأعمال حول حياة السوق، ودورها المركزي داخل المجتمع المحلي، والاستماع إلى تأثر الفيضانات الأخيرة عليهم، والمحطة الثالثة لهما كانت في أحد الأماكن التي تضررت ضرراً بالغاً.



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