انفصال ماريتا الحلاني وزوجها بعد أقل من عامين على زفافهما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:55 مساءً - أثارت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني قلق الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول خبر انفصالها عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل أبي خليل، بعد أقل من عامين على زواجهما، حيث جاء ذلك بعد حذف ماريتا جميع الصور التي تجمعها بكميل من حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

تأكيدات من المقربين على الانفصال

أكدت العديد من المصادر المقربة من الطرفين خبر الانفصال بين ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل والذي تم في هدوء تام وتفاهم بين الطرفين وبدون حدوث أي مشكلة، فيما لم تكشف المصادر عن الأسباب التي أدت إلى انفصال ماريتا وكميل، لاسيما وأنهما تزوجا بعد قصة حب جمعتهما، فيما ينتظر المتابعين تطورات القصة والتي سيتظهر خلال الأيام المقبلة.

https://www.instagram.com/p/CtL1sDOqbrz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CtL1sDOqbrz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CtL1sDOqbrz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



يمكنكِ قراءة.. ماريتا الحلاني في حوار خاص لـ"الخليج 365": أهنىء شقيقتي دانا على خطوبتها وأتمنى لها ولخطيبها التوفيق بحياتهما



ماريتا الحلاني، كانت قد احتفلت بزفافها على كميل أبي خليل في شهر يونيو عام 2023 وسط أجواء مبهجة بحضور الأسرة والأصدقاء من مشاهير الفن والإعلام، وخطفت ماريتا الأنظار بإطلالتها الرقيقة في حفل الزفاف، والتي شبهها البعض بإطلالة الأميرات، ودخلت إلى حفل الزفاف وهي ممسكة بيد والدها، وعلامات الفرح والسعادة تعلو وجهها.

الاحتفال بالذكرى الأولى للزواج

وكانت ماريتا الحلاني قد احتفلت في يونيو الماضي بالذكرى الأولى لزواجها من كميل أبي خليل حيث نشرت على حسابها على "إنستغرام" مجموعة من الصور الرومانسية التي تجمعهما سوياً، وأطلت ماريتا بفستان أبيض طويل. وبدت بالصور كعروس سعيدة وهو يراقصها زوجها كميل أبي خليل ويقبّلها. وفي صورة أخرى حملها برومانسية بين ذراعيه.

وعلقت الفنانة ماريتا الحلاني على الصور متوجهة بالقول لكميل "شكراً لك على رفعي دائماً إلى أعلى يا بطلي إلى الأبد. ذكرى زواج سنوية سعيدة! أحبك". وانهالت التعليقات المهنئة والأمنيات بدوام السعادة الزوجية لماريتا وكميل الذي عقّب على تعليق ماريتا قائلاً: " أنا أحبك أكثر مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات".

View this post on Instagram A post shared by MARITTA (@maritta)

يمكنك قراءة أيضاً.. ماريتا الحلاني وزوجها بصور رومانسية بأجواء صيف لبنان

ماريتا الحلاني تصف الحياة الزوجية لـ "الخليج 365"

وفي حديث خاص سابق للفنانة ماريتا الحلاني لـ"الخليج 365" ورداً على سؤال كيف تصفين الحياة الزوجية، أجابت ماريتا: "حياتي الزوجية جميلة جداً لأنها ليست تقليدية ولا أشعر أنه تغير شيئاً في حياتي بالعكس صارت الأشياء فيها أحلى فأحلى. كانت حياتي حلوة وما تزال. نحن سعيدان جداً ومرتاحان سوياً ولا ضغوطات لديّ.

وتابعت ماريتا الحلاني: "بالطبع زادت المسؤوليات وصارت أكبر بالحياة بحكم أنني أصبحت سيدة متزوجة. ولكنني أعيش تجربة جميلة. وعن الطبق المفضل الذي يحبه زوجها كميل أبي خليل من إعدادها، أجابت ماريتا لـ"الخليج 365": "زوجي كميل يحب كل شيء من يديّ (ضاحكة).. أعد له أطباقاً يحبها منها الدجاج مع الأرز والكريم فريش".



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».