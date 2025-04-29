مي الغيطي وزوجها البريطاني في أول ظهور من شهر العسل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:55 مساءً - تقضي الفنانة مي الغيطي شهر العسل بصحبة زوجها البريطاني الطبيب أندرياس براون، حيث نشرت مي على حسابها بموقع "إنستغرام" أول صور شهر العسل الذي تقضيه مع زوجها في مدينة فينيسيا الإيطالية، وعلقت على الصور: "نضيف فينيسيا وإلى محطتنا التالية" مما يوحي باستعدادهما للتنقل إلى مدن أخرى.
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وكانت مي الغيطي قد أعلنت ارتباطها بصديقها المقرب البريطاني أندرياس براون، في ديسمبر الماضي، حيث نشرت جلسة تصوير رومانسية جمعتهما على حسابها بموقع "إنستغرام" لتعلن بها خبر ارتباطها به معلقة على الصور قائلة: "تمت خطوبتي رسمياً على صديقي المقرب الدكتور أندرياس براون، الحمد لله شكراً لأصدقائي الرائعين على جعل هذا اليوم مميزاً للغاية".
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مي الغيطي سجلت حضورها في دراما رمضان الماضي كضيفة شرف خلال مسلسل "الكابتن" للنجم أكرم حسني، والعمل تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، شارك في العمل كل من أحمد عبد الوهاب، آية سماحة وآخرين، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول "طيار" يرتكب خطأً غير مقصود، أثناء رحلته الجوية، يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم.
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زفاف مي الغيطي بحضور الأسرة والمقربينمي الغيطي احتفلت بزفافها من الطبيب البريطاني أندرياس براون، ذلك في حفل بسيط بالعاصمة البريطانية لندن، وحضر الحفل الأهل والأصدقاء المقربون، وبعض المسؤولين المصريين منهم وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير العمل محمد جبران، والوزير عادل العدوي، ونائب وزير الزراعة دكتورة منى محرز والدكتور عصام عبد الصمد رئيس الجالية المصرية بلندن".
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https://www.instagram.com/p/DJB6D4eM1qH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. مي الغيطي الأحدث: أشهر الفنانين الذين تزوجوا من أجانب
وكانت مي الغيطي قد أعلنت ارتباطها بصديقها المقرب البريطاني أندرياس براون، في ديسمبر الماضي، حيث نشرت جلسة تصوير رومانسية جمعتهما على حسابها بموقع "إنستغرام" لتعلن بها خبر ارتباطها به معلقة على الصور قائلة: "تمت خطوبتي رسمياً على صديقي المقرب الدكتور أندرياس براون، الحمد لله شكراً لأصدقائي الرائعين على جعل هذا اليوم مميزاً للغاية".
مي الغيطي في فيلم عالمي جديدوأعلنت مي الغيطي منذ أسابيع عن مشاركتها في بطولة النسخة الجديدة من فيلم The Mummy، حيث اختارها المخرج الأيرلندي لي كورنين من البحث عن ممثلة تشبه ملامح مي الغيطي وعندما رآها وجدها الأنسب للمشاركة في هذا العمل، لتسجل حضورها مجدداً في السينما العالمية بعدما انتهت مؤخراً من تصوير فيلم Due Dating البريطاني.
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https://www.instagram.com/p/DDM9AIus1gi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنك قراءة أيضاً.. بجلسة تصوير رومانسية مي الغيطي تعلن ارتباطها بصديقها المقرب.. بالصور
مي الغيطي سجلت حضورها في دراما رمضان الماضي كضيفة شرف خلال مسلسل "الكابتن" للنجم أكرم حسني، والعمل تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، شارك في العمل كل من أحمد عبد الوهاب، آية سماحة وآخرين، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول "طيار" يرتكب خطأً غير مقصود، أثناء رحلته الجوية، يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».