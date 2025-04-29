مي الغيطي وزوجها البريطاني في أول ظهور من شهر العسل

زفاف مي الغيطي بحضور الأسرة والمقربين

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مي الغيطي في فيلم عالمي جديد

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:55 مساءً - تقضي الفنانةشهر العسل بصحبة زوجها البريطاني الطبيب أ، حيث نشرت مي على حسابها بموقع "إنستغرام" أول صور شهر العسل الذي تقضيه مع زوجها في مدينة فينيسيا الإيطالية، وعلقت على الصور: "نضيف فينيسيا وإلى محطتنا التالية" مما يوحي باستعدادهما للتنقل إلى مدن أخرى.احتفلت بزفافها من الطبيب البريطاني، ذلك في حفل بسيط بالعاصمة البريطانية لندن، وحضر الحفل الأهل والأصدقاء المقربون، وبعض المسؤولين المصريين منهم وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير العمل محمد جبران، والوزير عادل العدوي، ونائب وزير الزراعة دكتورة منى محرز والدكتور عصام عبد الصمد رئيس الجالية المصرية بلندن".يمكنكِ قراءة.. مي الغيطي الأحدث: أشهر الفنانين الذين تزوجوا من أجانبوكانت مي الغيطي قد أعلنت ارتباطها بصديقها المقرب البريطاني، في ديسمبر الماضي، حيث نشرت جلسة تصوير رومانسية جمعتهما على ‏حسابها بموقع "إنستغرام" لتعلن بها خبر ارتباطها به معلقة على الصور قائلة: "تمت خطوبتي رسمياً على صديقي المقرب ‏الدكتور أندرياس براون‏، الحمد لله شكراً لأصدقائي الرائعين على جعل هذا اليوم مميزاً للغاية".‏وأعلنتمنذ أسابيع عن مشاركتها في بطولة النسخة الجديدة من فيلم، حيث اختارها المخرج الأيرلنديمن البحث عن ممثلة تشبه ملامحوعندما رآها وجدها الأنسب للمشاركة في هذا العمل، لتسجل حضورها مجدداً في السينما العالمية بعدما انتهت مؤخراً من تصوير فيلم Due Dating البريطاني.يمكنك قراءة أيضاً.. بجلسة تصوير رومانسية مي الغيطي تعلن ارتباطها بصديقها المقرب.. بالصورسجلت حضورها في دراما رمضان الماضي كضيفة شرف خلال مسلسل "الكابتن" للنجم أكرم حسني، والعمل تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، شارك في العمل كل من أحمد عبد الوهاب، آية سماحة وآخرين، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول "طيار" يرتكب خطأً غير مقصود، أثناء رحلته الجوية، يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».