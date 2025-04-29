ميرهان حسين تستعرض لياقة جسمها بممارسة التمارين في الجيم

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية ميرهان حسين مقطع فيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه و هي تمارس الرياضة في الصالة الرياضية بلوك رياضي، حيث كانت ترتدي توب أسود واسع مع سرال رياضي ضيق، و إستعرضة رشاقتها و لياقها من خلال التمارين التي تؤديها.



و في وقت سابق، أطلت المصرية ميرهان حسين على متابعيها من خلال صورة شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها الحرم المكي في مكة المكرمة، من أمام الكعبة الشريفة، أثناء أدائها مناسك العمرة، و علقت على منشورها بالدعاء قائلةً:" اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة و القلوب الشاكرة و الوجوه المستبشرة

اللهم إنا نسألك طريقا لا تضيق به الحياة … و قلباً لا يزول منه الأمل

و نوراً يضئ لنا الدرب … و مغفرة تمحو كل ذنب

و جنة عرضها السموات والأرض

اللهم لا تكلني الى أحد … ولا تحوجني إلي أحد .. و اغنني عن كل أحد

يا غني يا فرد يا صمد

اللهم أبعد عنا اذى الدنيا .. و حيرة النفس .. و بكاء القلب ..

وموت الضمير … و سوء الخاتمة

اللهم ارزقنا إجابة الدعاء … و بركة العطاء … يا واسع العطاء

و ارزقنا معيشة الأبرار

و امنع عنا برحمتك ماهو ضار

و بشرنا بكرمك بكل ما هو سار

و اعتق رقابنا من النار

اللهم املأ قلوبنا لك شكراً و حمدا

و اكتب لنا في قلوب العباد ودا

و أمدنا من فضلك مدا

و لا تسلط علينا من أهل السوء أحدا

اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل … و في كرمك ماهو فوق الأمل

اللهم لا تكسر لي ظهرا … ولا تعظم عليه أمرا

اللهم يا غافر الذنوب لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته

ولا همّا إلا فرجته

ولا كربا إلا نفسته

ولا مريضاً إلا شفيته

اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا و قد أصلحت قلوبنا حتى نأتيك بقلب سليم

اللهم لك هذا الدعاء و منك الإجابة

و صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".