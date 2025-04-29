الشامي يقتبر من كسر حاجز الـ 100 مليون مشاهدة بأغنيته "دكتور"

ميرنا وليد - بيروت - تواصل أغنية الفنان السوري الشامي "دكتور" نجاحها الكبير، حيث وصلت إلى الـ 99 مليون و 357 الف مشاهدة، مقتربةً من كسر حاجز الـ 100 مليون مشاهدة على يوتيوب.



وقدم الشامي في كليب الأغنية "رقصة الألم"، وهي رقصة تمثيلية تجسد مشاعر الألم والمعاناة، ولاقى إشادة واسعة من قبل متابعيه، على آدائه في الرقص.

أغنية "دكتور" من كلمات الشامي وألحانه، وتوزيع الموسيقي فؤاد جنيد، بينما أخرج الكليب حسّان رحايل.

الجدير ذكره أن الشامي كان قد شوّق متابعيه لأغنيته الجديدة قبل ساعات من إطلاقها، وكتب: "لا تحسبوا الرقص طربًا، فالطير يرقص مذبوحًا من الألم".

