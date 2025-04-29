سارة أبي كنعان تحبس الانفاس بفستانها الاحمر من توقيع رامي قاضي و وسام فارس يتألق بعصرية

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان على متابعيها بمجموعة صور رائعة شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان خيالي باللون الاحمر، من دون أكمام سترابليس بتصميم شيك جداً، طغى عيله طابع العصرية، بالإضافة لذيل طويل، من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، و غعتمدت لشعرها تسريحة تليق باللوك و الفستان مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



كما وقف إلى جانب سارة زوجها الممثل اللبناني وسام فارس، الذي يدوره كان يرتدي بدلة بتصميم عصري بغاية الشياكة باللون الرمادي.

و في وقت سابق، شاركت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان صورة لزوجها الممثل اللبناني وسام فارس وإبنته ياسمين، وقد نالت شهادة لرقص الباليه، وبدا اولدها وهو فخور بها للغاية.

وعلقت سارة على المنشور بأسلوب ملفت وكتبت: "هو الأب الخارق، وهي إبنته الخارقة".

