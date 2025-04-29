كريس جينر تستذكر والدها الراحل في يوم ميلاده بلحظات جمعتهما

ميرنا وليد - بيروت - إستذكرت كريس جينر، "الأم" لعائلة كارداشيان، والدها الراحل روبرت ترو هوتون في يوم ميلاده من خلال مجموعة صور من شبابها جمعتها به، و علقت على منشورها برسالة حب و إشتياق وجهتها له قائلةً: "عيد ميلاد سعيد يا أبي!! لا يمر يوم دون أن أفكر فيك.

أفتقدك بشدة، وأتمنى لو كنت هنا لأرى جميع الأطفال والأحفاد! أحبك بلا حدود".

و في وقت سابق، تصدرت كريس جينر الترند، بعد مشاركتها متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بلوك جديد، اذ تخلت عن قصة الشعر البيكسي التي عودت الجمهور عليها، واعتمدت قصة جديدة كانت قد اعتمدتها قبلها ابنتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وسرعان ما بدأ المتابعون يقارنون بين الأم وابنتها، وانهالت التعليقات التي أكدت على الشبه الكبير بينهما، والذي ظهر بشكل أوضح بعد هذا التعديل في شكل كريس، وعبروا عن اعجابهم بها، اذ بدت بحسب المعلقين أصغر سناً.

