انفصال ماريتا الحلاني عن زوجها بعد أقل من عامين على ارتباطهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل أبي خليل، بعد أقل من عامين على زواجهما.

وبدأت أنباء الانفصال بالانتشار بعدما أقدم كل من ماريتا وكميل على حذف الصور التي جمعتهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم تأكيد الخبر من مصادر مقربة من الطرفين.

وأكدت مصادر مطّلعة أن الانفصال تم بسلاسة وبشكل ودي، دون أي مشاكل تذكر، مشيرةً إلى أن العلاقة بينهما لم تكن مستقرة منذ بداية الزواج، ما حال دون استمرارها، وفقاً لما كشفته قناة “One TV”.

ورغم عدم إعلان ماريتا وكميل رسميًا عن الانفصال حتى الآن، إلا أن مقربين منهما دعوا إلى احترام خصوصية هذا الفصل وإنهائه بهدوء.

يُذكر أن ماريتا الحلاني كانت قد تزوجت مدنياً من كميل أبي خليل عام 2023 في أبوظبي، وتم إنهاء معاملات الطلاق رسمياً اليوم الثلاثاء خلال جلسة خاصة عُقدت في الإمارات.