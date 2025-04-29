رولان مهنا يحتفل بعيد ميلاده.. ومفاجأة منتظرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان اللبناني رولان مهنا بعيد ميلاده الثلاثين، حيث شارك جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مميزة من أجواء المناسبة. ونشر رولان مجموعة من الصور ظهر فيها وهو يحمل قالب حلوى كبيراً مزيّناً بالرقم “30”، وسط تفاعل واسع من محبّيه الذين تمنوا له دوام النجاح والتألق في مسيرته الفنية.

وفي سياق آخر، يستعد رولان مهنا لدخول مرحلة جديدة في مشواره الفني من خلال إطلاق أغنية جديدة باللهجة اللبنانية، تجمعه للمرة الأولى مع شركة الإنتاج الفني BMK.EMPIRE. الأغنية تحمل توقيع خلدون غرزالدين كتابةً، فيما تولّى رولان مهنا بنفسه تلحينها، أما التوزيع الموسيقي فهو من تنفيذ Koko.B.

ومن المتوقع أن تحمل الأغنية طابعاً جديداً ومختلفاً ينسجم مع الروح الشبابية التي يتميّز بها رولان، وسط ترقّب كبير من جمهوره لمعرفة ما يقدمه من جديد في هذا التعاون الأول مع BMK.EMPIRE.