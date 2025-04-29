شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز وطارق الشناوى على السجادة الحمراء لمهرجان مالمو للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ15 من مهرجان مالمو للسينما العربية، حضور نجوم مصر صبرى فواز وأحمد فتحى والمخرج كريم الشناوى والمؤلف هيثم دبور والناقد المصرى طارق الشناوى والناقد أحمد شوقى.

ويشهد الحفل حضور نائب عمدة مدينة مالمو ورئيس اللجنة الثقافية فى المجلس البلدى لبلدية مالمو يان جرونهولم، ومن المقرر تكريم النجم المصري أحمد حلمي من قبل نائب عمدة مدينة مالمو ورئيس اللجنة الثقافية في المجلس البلدي يان جرونهولم ورئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي.

ووصل أمس الاثنين نجوم وضيوف مهرجان مالمو للسينما العربية، لحضور فعالياته المقرر انطلاقها غداً حتى 5 مايو بمدينة مالمو السويدية، حيث حضر النجم أحمد حلمي، مريم شريف، صبري فواز، المخرج كريم الشناوى، السيناريست هيثم دبور، خالد عبد الجليل.

ويشهد اليوم حفل الافتتاح عرض الفيلم الفلسطينى "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوى.

فيلم "أحلام عابرة" تم إنتاجه بشراكة بين فلسطين، السويد، السعودية، وفرنسا، يأخذنا فى رحلة سينمائية تمتد ليومٍ وليلة، حيث يسافر الفتى سامي، البالغ من العمر 12 عامًا، برفقة خاله وابنة خاله بحثًا عن حمامته الزاجلة المفقودة.

الرحلة تنطلق من مخيم لاجئين في الضفة الغربية، مرورًا بالعديد من المدن مثل بيت لحم، القدس القديمة، وحيفا، ليكشف الفيلم من خلال هذه الرحلة عبث الواقع وتأثيره على علاقة الشخص بوطنه وهويته.

مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه.



محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية



صبري فواز والمخرج كريم الشناوي والمؤلف هيثم دبور بمهرجان مالمو للسينما العربية