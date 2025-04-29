العنود سعود تشوق جمهورها لمسلسل أمي: أنا مريم سالم الصخيباني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:21 مساءً - عبرت الفنانة العنود سعود عن حماسها الشديد تجاه مسلسل "أمي"- النسخة المحلية من المسلسل التركي الشهير "Anne"- الذي تشارك في بطولته ومنتظر عرضه يوم 4 مايو المقبل على إحدى المنصات الرقمية، و دللت على حماسها بالكشف عن اسم الشخصية التي سوف تظهر بها خلال أحداث هذا العمل، إذ شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" الملصق الدعائي للعمل، والذي ظهرت عليه منفردة، معلقة: "أنا مــريــم سالم الصخيباني، إنتظروني يوم 4 مايو بحكي لكم قصتي وأنتم احكمو".

رسائل تهئنة

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وفي السياق ذاته، حرص عدد من النجوم والمشاهير على تهنئة ودعم العنود سعود على مسلسلها الجديد، من بينهم الفنانة لبنى عبد العزيز والتي تمنت لها أن يكون النجاح حليفها، ويحقق المسلسل أصداء إيجابية وقوية على الصعيد الدرامي، قائلة: "ألف ألف مبروكراح يكسر الدنيا العمل موفقة يارب"، بينما اكتفى الفنان نايف الظفيري بوضع رسوم تعبيرية على هيئة قلوب حمراء تدل على تمنياته لها بالتوفيق ونجاح الشخصية التي تتقمصها بالمسلسل.

يشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، على رأسهم تركي اليوسف، سناء بكر يونس، العنود سعود، نايف الظفيري، محمد شامان، فايز بن جريس، أسمهان توفيق، ريم العلي، وهمس بندر. وقد جرى تأليف المسلسل من خلال ورشة تضم مجموعة من الكُتاب، في تجربة درامية سعودية تستهدف تسليط الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية حساسة بطابع مشوق.

مسلسل ANNE

ودارت أحداث مسلسل " ANNE" حول الطفلة (ملاك) ذات السبع سنوات التي تتعرض للتجاهل وعدم الاهتمام من والدتها، فتجد العطف والاهتمام من معلمتها (زينب) وتتحول علاقتهما إلى أم وابنة، وشارك في بطولة المسلسل التركي عدد من النجوم منهم جانسو دير، وحيدة جردم.

مشاركة درامية سابقة

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وكانت آخر المشاركات الدرامية للفنانة، من خلال مسلسل "دكة العبيد" الذي دارت أحداثه في بداية القرن العشرين في أماكن مختلفة كالهند، إفريقيا، أوروبا الشرقية، والجزيرة العربية،وضم المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم بجانب العنودعلى رأسهم فايز بن جريس، أبكشا بوروال، هاشم نجدي وآخرين، من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة وإخراج الأسعد الوسلاتي.

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