بالسينما والمنصات.. أمير كرارة يعوض غيابه عن دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:21 مساءً - قرر الفنان أمير كرارة تعويض غيابه عن موسم دراما رمضان 2025 من خلال التواجد سينمائياً وكذلك الظهور على شاشات المنصات الرقمية، وذلك بعدما كسر كرارة حضوره المتتالي في منافسات دراما رمضان، والذي استمر 10 سنوات كاملة قدم خلالها العديد من المسلسلات الناجحة، ليحصل على استراحة هذا العام، ويجلس على كرسي المشاهد.

أمير كرارة حاضر في السينما بـ"الشاطر"

ويراهن أمير كرارة على التواجد سينمائياً هذا العام خلال فيلم "الشاطر" الذي يعود به إلى السينما بعد غيابه العام الماضي، حيث قطع كرارة شوطاً كبيراً في تصوير العمل قبل إيقافه بسبب الانشغال بدراما رمضان الماضي، ومن المقرر العودة لاستكمال المشاهد المتبقية خلال الشهر المقبل؛ إذ يتبقى 10 أيام فقط على الانتهاء من العمل بالكامل وطرحه في شهر يوليو المقبل.

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب وعدد آخر من النجوم، ويشهد الفيلم تقديم أمير كرارة تيمة الأكشن الكوميدي للمرة الثانية على التوالي بعدما قدمها في فيلمه الأخير "البعبع" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وشاركته البطولة الفنانة ياسمين صبري.

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أمير كرارة يخوض دراما المنصات الرقمية لأول مرة

وعلى مستوى الدراما، يخوض أمير كرارة تجربة دراما المنصات الرقمية لأول مرة من خلال مسلسل "ظروف غامضة"، المكون من 10 حلقات ويأتي من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولة العمل آية سماحة وصدقي صخر، نبيل عيسى، تدور أحداثه في إطار رعب تشويقي حول جريمة قتل تاجر، ويتم البحث عن الجاني خلال الحلقات.

آخر أعمال أمير كرارة الدرامية

قدم أمير كرارة في آخر أعماله، مسلسل "بيت الرفاعي" في رمضان 2024، وشارك في بطولته أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

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دارت أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يُتهم ياسين "أمير كرارة" بقتل والده محمود الرفاعي "أحمد فؤاد سليم"، ويصبح هارباً من العدالة في رحلته للبحث عن قاتل والده الحقيقي، وتزداد الأمور سوءاً حينما يحل فاروق "أحمد رزق" ابن عم ياسين محل عمه محمود، ويصبح المتحكم في العائلة والثروة وكل شيء، ويحاول بكل الطرق توريط ياسين في كل القضايا.



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