غادة عبد الرازق تلتقي أحمد السقا في أحمد وأحمد.. وهذه طبيعة علاقتهما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:21 مساءً - شوقت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها لعمل جديد تعمل على تصويره في الوقت الحالي دون أن تكشف عن اسم العمل ونوعه سواء كان فيلماً أم مسلسلاً، حيث نشرت غادة مجموعة من الصور داخل لوكيشن التصوير، على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "صباح الخير والفل من موقع التصوير، حزروا بصور إيه؟ بحبكم".

غادة عبد الرازق تصور فيلم "أحمد وأحمد"

يذكر أن غادة عبد الرازق ترتبط حالياً بتصوير دورها في فيلم "أحمد وأحمد" مع الفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي، والمرشح للعرض في موسم أفلام عيد الأضحى 2025، حيث تظهر غادة خلال أحداث الفيلم بدور حبيبة أحمد السقا السابقة، ليربط الجمهور بين الفيلم والصور التي نشرتها على حسابها بموقع "إنستغرام" على أنها من كواليس فيلم "أحمد أحمد".

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فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس، إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم "أحمد وأحمد"

تدور أحداث الفيلم بعد سنوات قضاها "أحمد" في الخارج، يعود إلى مصر ليستقر، لكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله "أحمد" في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه، فيكتشف أن خاله هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنب أعداء خطرين.

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آخر أعمال غادة عبد الرازق

يذكر أن غادة عبد الرازق تواجدت سينمائياً العام الماضي خلال فيلم "تاني تاني" الذي قدمت بطولته بمشاركة أحمد عيد وبيومي فؤاد، ودارت أحداث الفيلم حول موظفة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع رجلين مختلفين منذ الصغر، وتدور بينهم العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية عندما يبدأ كلاهما التنافس من أجل الزواج منها.

وفي الدراما قدمت غادة عبد الرازق خلال موسم دراما رمضان 2025 مسلسل "شباب امرأة" من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل الاسم ذاته، كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، وأخرجه أحمد حسن وشارك في بطولته يوسف عمر، محمود حافظ، محمد محمود، جوري بكر، داليا شوقي، حسن أبو الروس، ورانيا منصور.

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