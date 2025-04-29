بعد إعلان تكريم دانييلا رحمة بمهرجان بيروت.. نظرة على أعمالها الفنية أمام نجوم الشام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:21 مساءً - تُعد الفنانة دانييلا رحمة واحدة من أبرز الفنانات اللبنانيات اللاتي حققن نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث شاركت ببطولة عدد من المسلسلات التلفزيونية والتي حققت من خلالها نجاحًا وإنتشارًا كبيرًا لدى الجمهور.

وكان قد كرم مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في دورته الـ8، الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في دعم قضايا المرأة من خلال أعمالها الفنية، وجاء تكريمها خلال حفل الافتتاح الذي أُقيم خلال الأيام الماضية بحضور نخبة من صناع السينما والفن بمختلف أنحاء العالم، ونستعرض لكم أبرز الأعمال الفنية لـ دانييلا رحمة والتي جعلتها واحدة من كبار نجمات لبنان والوطن العربي.

البداية من خلال البرامج التلفزيونية والإتجاه للتمثيل

بدأت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة مسيرتها مع الفن والإعلام من خلال تقديمها لعدد من البرامج التلفزيونية الناجحة، من أبرزها "X فاكتور" و برنامج "أراب كاستينج 2".

وفي عام 2018 شاركت ببطولة المسلسل السوري اللبناني "تانغو" أمام عدد من كبار فنانين الشام ومن أبرزهم باسل خياط، دانا مارديني ولاقت قبولًا ونجاحًا كبيرًا لدى الجمهور لتُكمل مسيرتها في التمثيل عقب ذلك.

مسيرة ناجحة بالدراما التلفزيونية أمام كبار النجوم

ونجحت الفنانةخلال مسيرتها التي لم تُكمل العشر سنوات في أن تصبح واحدة من أبرز نجمات لبنان والشام، حيث شاركت ببطولة مسلسلات تلفزيونية أمام كبار النجوم خلال السنوات الماضية، من أبرزها "الكاتب" الذي جمعها للمرة الثانية بالفنان باسل خياط.

كما جسدت بطولة مسلسل "DNA" أمام الفنان معتصم النهار، وأيضًا مسلسل "أولاد أدم" أمام النجمان مكسيم خليل و ماغي بوغصن، وأيضًا المسلسل اللبناني "العودة" من بطولة نيقولا معوض وعدد كبير من نجوم الشام.

كما كان للفنانة دانييلا رحمة مُشاركة مميزة ببطولة مسلسل "للموت" أمام الفنانة ماغي بو غصن خلال الثلاثة أجزاء، وكان لها حضورًا قويًا بموسم دراما رمضان 2025 حيث شاركت ببطولة مسلسل "نفس" الذي شاركت ببطولته أمام كل من عابد فهد، معتصم النهار وعدد كبير من الفنانين.

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