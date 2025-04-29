ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل الإعلام عن طلاق الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني والسيد كميل أبي خليل بعد مرور أقل من سنتين على زواجهما، ومن بين وسائل الإعلام التي أعلنت عن الأمر One Tv وأوردت أن الطلاق تم اليوم وأن الثنائي لم يتفقا طوال فترة زواجهما ما أدى إلى عدم استمرارية الزواج.
وكانت قد أثارت ماريتا الحلاني الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي حيث أنها حذفت كل صورها مع زوجها السيد كميل أبي خليل وهو أيضاً قام بالأمر نفسه.
ماريتا وكميل كانا قد تزوجا في شهر حزيران/يونيو عام 2023 وذلك مدنياً في أبو ظبي وأقاما حفل زفاف حضره العائلة والأصدقاء في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أقل من سنتين على زواجهما .. طلاق ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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