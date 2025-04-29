شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: وضع شارات تميز الصحفيين عن الدخلاء يضبط مشهد تغطية الجنازات والان مع تفاصيل الخبر

تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة السادسة مساءً، بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) بمقر النقابة، للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

ومن جانبه قال النجم هاني رمزي لـ الخليج 365 تعليقا على الجدل الدائر حول تغطية الجنازات، إن ما يحدث من تجاوزات أغلبها يخرج من أشخاص ليس لهم علاقة بنقابة الصحفيين، لأن أعضاء نقابة الصحفيين لديهم من المهنية ما يحافظون بها على صورة نقابتهم ويحافظون أيضا على مشاعر أهل المتوفى.

مشيرا إلى ضرورة أن يعرف أهل المتوفى لمن تتبع هذه الكاميرا سواء لجريدة محترمة أو مواقع لها مصداقية ولديه ميثاق شرف إعلامى، مؤكدا أنه فى جنازة الراحل سليمان عيد كان يجد أطفالا يحملون الهواتف المحمولة ويجرون هنا وهناك دون مراعاة لمشاعر أهل المتوفي أو احترام مصابهم.