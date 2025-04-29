شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تداول فيديو مسىء.. وصول رضا البحراوى لنقابة الموسيقيين للتحقيق معه والان مع تفاصيل الخبر

وصل المطرب رضا البحراوى إلى نقابة المهن الموسيقية للتحقيق معه بسبب تداول فيديو مسىء منسوب إليه عبر منصات السوشيال ميديا.

وصرّح مؤخرا الدكتور محمد عبد الله، وكيل ثاني نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، بأن النقيب العام الفنان مصطفى كامل ومجلس إدارة النقابة، قرروا إحالة المطرب رضا البحراوي إلى لجنة التحقيق، على خلفية تداول فيديو منسوب إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذًا للوائح النقابة المنظمة لسلوك الأعضاء، واتساقًا مع ما تم اتخاذه من إجراءات بالتحقيق مع حامل التصريح المدعو محمد مصطفى، وشهرته حمو بيكا.

وأوضح الدكتور محمد عبد الله أن نقابة المهن الموسيقية تلتزم بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين في قراراتها، مؤكدةً أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها.

وأكد المتحدث الرسمي أن النقابة ستواصل دورها في دعم كل فنان يحترم رسالته الفنية، وفي الوقت نفسه تتخذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوزات، التزامًا منها بصيانة الذوق العام وحماية مكانة الفن المصري.