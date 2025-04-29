شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب.. حسام حبيب يعود بألبوم ومبادرة فنية لاكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم حسام حبيب عن انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة اكتشاف المواهب التى أطلقها مؤخرًا بالتزامن مع تحضيرات ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال موسم صيف 2025.

وعبر حسام، من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الجماهيري مع المسابقة، مؤكدًا أن عدد المشاركين فاق كل التوقعات، وأنه فوجئ بحجم الإقبال والمواهب المميزة التي تقدمت للمشاركة.

وأوضح حبيب أن كل من شارك قدم عملًا يستحق التقدير، ولذلك قرر أن تكون الكلمة النهائية للجمهور، الذى سيتولى اختيار المواهب الفائزة عبر التصويت المباشر خلال بث سيُطلقه قريبًا على منصة تيك توك، بحيث تُعرض الأعمال المتأهلة، ويتم اختيار الأفضل للمشاركة في الألبوم المنتظر.

ويعد هذا المشروع الفني خطوة مبتكرة من حسام حبيب، الذي يستعد للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية بعد غياب، من خلال ألبوم يضم 10 أغنيات متنوعة سيتم إصدارها تباعًا على مدار الصيف.

كما دعا حبيب أصحاب المواهب من كتاب وملحنين وموزعين للمشاركة بأعمالهم الأصلية، مشددًا على أهمية أن تكون المشاركات خالصة الصنع وغير مقتبسة.

وفى سياق متصل، يواصل حسام نشاطه الفني من خلال تعاقده مع المخرج طارق العريان لغناء ألحان الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، الذي يُنتظر أن يُعيد تقديمه بإحساسه الغنائي المميز.

وقد لاقت المبادرة تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، الذين رحبوا بالفكرة وعبّروا عن حماسهم للمشاركة في التصويت ودعم المواهب الشابة، معتبرين أن حسام حبيب يفتح بابًا مهمًا لاكتشاف الأصوات الجديدة ودفعها إلى دائرة الضوء.