شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم وهنا الزاهد قدما 5 أعمال والشائعات تضربهما مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الشائعات مجددا لتضرب النجمين أحمد حاتم وهنا الزاهد بعد اخبار أرتباطهما التى روجها البعض على صفحات السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، خاصة أن حاتم وهنا تجمعهما صداقة قوية منذ زمن بعيد، أو بمعنى أدق تعاونا سوياً في أكثر من عمل ناجح منذ بدايتهما، وخلال السطور التالية نستعرض الأعمال التي شارك فيها أحمد حاتم مع هنا الزاهد في السنوات الماضية، وهى كالتالى..

فيلم قصة حب عام 2019، وشارك في بطولته كل من ياسر الطوبجى، علا رشدى، وأخرون، إخراج عثمان أبو لبن، كما تعاونا سويا في فيلم الغسالة بطولة أحمد حاتم عام 2020، وشارك في بطولته كلا من محمود حميدة، ومحم سلام، وأخرون، أحمد فتحى، إخراج عصام عبد الحميد.



احمد حاتم وهنا الزاهد

وشارك أحمد حاتم في مسلسل حلوة الدنيا سكر عام 2021، وشارك في بطولته كلا من محمد كيلانى، محمود عبد المغنى، وأخرون، إخراج خالد الحلفاوى، كما تعاون حاتم وهنا في أنا وهى عام 2022 وشارك في بطولة العمل كلا من اشرف عبد الباقى ميرهان حسين، محمود البزاوىن واخرون، إخراج سامح عبد العزيز.

كما تعاونا مؤخرا في مسلسل إقامة جبرية، حيث شارك أحمد حاتم كضيف شرف في الحلقات التي قدمت بطولتها هنا الزاهد وصابرين، وإخراج أحمد سمير فرج.