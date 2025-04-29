شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عن تغطية الجنازات: أحزان الفنانين لا يجب أن تتحول لمحتوى للتربح والان مع تفاصيل الخبر

تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) بمقر النقابة، للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

ومن جانبها قالت النجمة إلهام شاهين لـ الخليج 365 تعليقا على الجدل الدائر حول تغطية الجنازات، إن المشكلة ليست في الصحافة أو الصحفيين الذين يؤدون عملهم لتغطية الأحداث لأن عددهم قليل ومعروفون لأغلب الفنانين نتيجة التعامل الدائم ومنهم أصدقاء للفنانين، قائلة: "المشكلة في الناس اللي جايه من الشارع تتفرج"، وتصور الجنازة وتنشرها على صفحاتهم على السوشيال ميديا وتجدهم أحيانا يتسامرون ويضحكون وكأن الجنازة أو مشاعر أهل الفقيد لا تمثل لهم شيئا، وبالتالي تجد الموبايلات مرفوعة في وجه الفنان أثناء دخوله وخروجه من الجنازة أو العزاء، وهو أمر خارج عن المألوف.

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها مع تغطية الجنازة كصورة وتوثيق وأرشفة ولكن من مسافة دون الدخول لقلب الجنازة أو العزاء بشكل فج يثير حفيظة أهل المتوفى والمعزيين وبدون أسئلة من نوعية تقولي إيه للمتوفي، مؤكدة أن المسألة صعب التحكم فيها والسيطرة عليها ولا يمكن أن يقف أهل المتوفى لمراجعة من معه كارنيه نقابة الصحفيين ومن لا؟ وفى نفس الوقت لا يجب أن نترك من يصور أحزانا وينشرها على السوشيال ميديا للحصول على أرباح مادية.