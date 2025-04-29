شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشريف وش الخير على 5 نجوم اكتشفهم فى مسلسل "الدالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم الراحل نور الشريف مسلسل "الدالى" عام 2007، وكان بمثابة وش السعد على عدد من النجوم الشباب، ففى هذا العمل جمع نور الشريف بين أكثر من وجه جديد أصبحوا حاليا نجوم شابة، ودائما فى حواراتهم يلقون الشكر على الراحل الذى ساعدهم فى بداية مشوارهم الفنى، ومن هؤلاء الشباب هم..

عمرو يوسف

بعد أن كان عمرو يوسف يطل على المشاهدين ليقدم النشرة الفنية عبر قناة روتانا سينما، ظهر فى أولى تجاربه التمثيلية من خلال مسلسل الدالى فى دور "أدهم فارس" صحفى بمؤسسة الدالى وزوج رضوى، وشارك فى الجزء الثانى من المسلسل، وبعدها انهالت عليه العروض وأصبح نجما يسند إليه صناع الدراما أدوار البطولة.



عمرويوسف

دينا فؤاد

بدأت أيضا دينا فؤاد كمذيعة فى قناة الحرة، ورشحها الراحل نور الشريف فى دور هبة ابنته فى المسلسل، وهى متزوجة من ابن عمها خالد الدالى الذى يعاملها بشكل سيئ بسبب حقده على والدها، مما يعرضها لحالة نفسية سيئة.

أحمد صفوت

قبل مسلسل الدالى، مثل أحمد صفوت فى عدة مسلسلات لكن لم تنل النجاح الذى حققه الدالى، خصوصا أن أحمد صفوت فى المسلسل برزت شخصيته لأدائه دور الشر، فقام أحمد بدور خالد الدالى زوج ابنة سعد، حاول اغتيال سعد الدالى وأفراد عائلته حيث أحرق مقر مجموعة الدالى فى نهاية الجزء الأول وأدى ذلك لوفاة ابن عم سعد وهو فوزى الدالى عمه وتزوج على ابنته.

حسن الرداد

هو الابن الثانى لسعد الدالى، وخليفته الوحيد والذى يكتشف فى الجزء الثانى أنه غير قادر على الإنجاب، ويقرر الارتباط بسيدة أكبر منه وهى "وفاء عامر" وهو السبب الذى أغضب والده وقرر مقاطعته، ويعتبر حسن الرداد الآن نجم شباك وقام ببطولة عدة أعمال.



حسن الرداد

آيتن عامر

بدأت آيتن عامر مع الراحل نور الشريف فى مسلسل حضرة المتهم أبى عام 2006، واستطاعت لفت الأنظار إليها، وهو ما دفع الراحل نور الشريف إلى اختيارها فى مسلسل الدالى لأداء دور رضوى الدالى ابنته والتى تتزوج من عمرو يوسف، كما يسند إليها جزء من أعماله .



ايتن عامر



نور الشريف



نور الشريف



نور الشريف



نور الشريف