ماريتا الحلاني تثير الجدل .. هل انفصلت عن زوجها ؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي حيث أنها حذفت كل صورها مع زوجها السيد كميل أبي خليل وهو أيضاً قام بالأمر نفسه.



رواد مواقع التواصل الإجتماعي رجحوا أن يكون الثنائي قد انفصل أو حدث خلاف كبير بينهما.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من ماريتا الحلاني أو من كمل أبي خليل، بانتظار أن تتوضح الأمر من قبل الطرفين.

ماريتا وكميل كانا قد تزوجا في شهر حزيران/يونيو عام 2023 وذلك مدنياً في أبو ظبي وأقاما حفل زفاف حضره العائلة والأصدقاء في لبنان.