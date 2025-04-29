ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية نور الغندور في احدث إطلالاتها على الجمهور، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه من شوارع مدينة لندنباناقة عالية و جمال رائع، فقد إرتدت قميصاً ابيض راسع مع سروال جينز واسع و فوقهم معطغ من الجل الاسود طويل، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً، مع نظارات شمسية لإكمال اللوك.
وحملت نور بيدها حقيبة من دار أزياء Balenciaga، وصل سعرها إلى 7,800 دولار.
وكانت قد أطلت نور الغندور بمجموعة صور، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقت مميز مع شقيقيها يوسف وعمر، بأجواء عائلية مليئة بالحب والفرح والضحك، وعلقت على منشورها بالقول: "Triple Trouble، الروح و القلب".
كانت هذه تفاصيل خبر نور الغندور تضج أناقة وجمال في شوارع لندن وسعر خيالي لحقيبة يدها من Balenciaga لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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