هدى المفتي تتألق بفستان ذات تصميم صيني مميز

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية هدى المفتي على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، فقد كانت ترتدي فستاناً بتصميم صيني زاهي الألوان، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وكانت خطفت هدى المفتي أنظار متابعيها مؤخراً، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، وقد بدت فيها بغاية الجمال من دون مكياج، وذلك أثناء إستمتاعها بأشعة الشمس في أجواء صيفية، مستعرضة جمالها الطبيعي.
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