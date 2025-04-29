بالصّور- بطلا مسلسل “الهيبة” بنسخته التّركيّة يفاجئان الطّلّاب بحدث كبير في “ماردين”… إقرأ التّفاصيل.

في خطوة لافتة لاقت استحسانًا عند الجمهور، قامت شركة انتاج مسلسل “الهيبة” بنسخته التّركيّة “المدينة البعيدة” بتوفير المعدّات اللازمة لدراسة مئة وثمانين طالبًا في مدينة “ماردين” (مكان تصوير المسلسل).

في هذا السّياق، أقامت شركة الإنتاج حفلًا بهذه المناسبة حضره عدد كبير من المعنيّين إضافة إلى بطلَي المسلسل أوزان أكبابا (بدور جبل شيخ الجبل) وسينام أونسال (بدور عليا).

وقد سجلت الحلقة الّتي عرضت بالأمس رقمًا مميّزًا وصل إلى ١٧.٥٥.

وكان مسلسل “المدينة البعيدة” قد حطّم رقمًا قياسيًّا جديدًا وذلك بعدما سجّلت الحلقة الّتي عرضت قبل أسبوعَين رقمًا وصل إلى ١٨.٧ ليصبح المسلسل الأعلى مشاهدة رسميًّا منذ عام ٢٠٢٠.

وتزامنًا مع النّجاح السّاحق للعمل وتحطيمه الأرقام القياسيّة متفوّقًا على كلّ المسلسلات التّركيّة الأخرى على الشّاشات التّركيّة إضافة إلى حصوله على أعلى نسب مشاهدة للمسلسلات الّتي عرضت عبر قناة D منذ خمسة عشر عامًا.

إتّخذت شركة الإنتاج قرارًا بتجديد عرض “المدينة البعيدة” لموسم ثانٍ وذلك بعد أن ينتهي الموسم الأوّل منه نهاية أيّار/مايو القادم أو حزيران/يونيو.

وأشارت مصادر تركيّة إلى أنّ شخصيتَي زيرين ومينى سوف تستمرّان في العمل على أن يكون هناك انضمامات جديدة سيتِمّ الكشف عنها تباعًا في الأسابيع القادمة.

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لا بدّ من الإشارة إلى أنّ شركة الإنتاج عمدت إلى إدخال تعديلات عديدة على النّصّ الأصليّ بهدف رفع منسوب التّشويق وهذا ما صبّ مباشرة لصالح المسلسل الّذي يحقّق نجاحًا غير عاديٍّ في تركيا.