بالفيديو- فيفي عبده وروجينا تحتفلان بمناسبة سعيدة بحضور نجمات الفنّ

احتفلت الممثّلتان المصريّتان فيفي عبده وروجينا بعيد ميلادهما الّذي صادف في المكان نفسه.
بهذه المناسبة، اجتمع عددٌ من الممثّلات المصريّات للمشاركة في الحفل، أبرزهنّ وفاء عامر ولبلبة ويسرا والممثّلة السّوريّة سوزان نجم الدّين، إلى جانب فيفي عبده وروجينا اضافة الى الاعلامية بوسي شلبي التي نقلت الاجواء عبر حسابها على انستغرام.
وقد تميّز قالب حلوى روجينا بتصميم خاصّ احتفاءً بمسلسلها الرّمضانيّ “حسبة عمري”. كما أعربت في منشور عبر “إنستغرام”، عن سعادتها بلقاء زميلاتها، إذ كتبت: “أجمل عيد ميلاد مع الغاليات، بحبّكم كتير يا عمري”.
أمّا قالب حلوى فيفي عبده فحمل صورتها مع عباءتها الشّهيرة “خمسة مواه”وقد عبّرت عن فرحتها الكبيرة في مقطع فيديو، عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، موجّهةً الشّكر لكلّ من حضر وقدّم لها تلك المفاجأة الجميلة.
يُذكر أن روجينا تألّقت في شهر رمضان الفائت ببطولة مسلسل “حسبة عمري”، بينما شاركت فيفي عبده في الجزء الثّاني من مسلسل “العتاولة” من إنتاج شركة الصّبّاح.
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