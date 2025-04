خبر مفاجئ، وفاة المشتبه به في قضيّة سرقة كيم كردشيان في باريس قبل محاكمته

توفي أحد المشتبه بهم المتّهمين بالتّورط في سرقة كيم كردشيان في أكتوبر/تشرين الأوّل ٢٠١٦، قبل بدء المحاكمة في القضيّة، فيما اعتبر شخص آخر مريضا للغاية بحيث لا يمكن محاكمته.

في التّفاصيل، بينما بدأت محاكمة المتّهمين بالاعتداء على كيم كردشيان في قاعة محكمة بباريس في الثّامن والعشرين من أبريل، أكّدت المحكمة وفاة أحد المتّهمين في القضيّة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

بالإضافة إلى ذلك، تقرّر في المحكمة أنّ مشتبهًا به آخر مريض للغاية ولا يستطيع المثول للمحاكمة، وفقًا للصّحيفة.

وقد حاولت صحيفة E news الحصول على ردٍّ من كيم كردشيان لكنّها لم تتلقّ أيّ تعليق.

في هذه الأثناء، يواجه عشرة مشتبه بهم آخرين -وهم جزء ممّا أطلقت عليه وسائل الإعلام الفرنسيّة اسم عصابة الأجداد بسبب تقدّمهم في السّنّ وقت السّرقة – اتّهامات بالسّرقة والاختطاف في ما يتعلّق بالحادث، إذ تمّ تكميم فم نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان وتقييدها ووضعها في حمام غرفتها بالفندق بينما سرق اللصوص مجوهرات بقيمة ملايين الدّولارات، وفقًا لشبكة “إن بي سي نيوز”.

من المقرّر أن تستمرّ المحاكمة حتى الثّالث والعشرين من أيار/مايو، ومن المقرّر أن تدلي كيم، البالغة من العمر أربعة وأربعين عامًا، بشهادتها في الثّالث عشر من مايو/أيّار. وصرّح محاميها، مايكل رودس، لشبكة “إن بي سي نيوز” بأن موكّلته “تكنّ تقديرًا وإعجابًا كبيرَين للنّظام القضائيّ الفرنسيّ”، مضيفًا أنّها “حظيت باحترام كبير من السّلطات الفرنسيّة”.

وبينما أشار “رودس” إلى أنّ كيم كانت “تحتفظ بشهادتها للمحكمة وهيئة المحلّفين”، فقد استعادت سابقًا ذكرياتها عن الجريمة خلال حلقة عام ٢٠١٧ من برنامجها الواقعيّ Keeping Up With the Kardashians.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

“سيطلقون النّار عليّ من الخلف”، هكذا وصفت كيم ما كانت تفكّر فيه أثناء مناقشتها للحادث مع شقيقتَيها كورتني وكلوي كردشيان.

وفي السّنوات الّتي تلت السّرقة، ناقشت كيم أيضًا التّأثير الطّويل الأمد للنّجاة من المحنة المؤلمة.