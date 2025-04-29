شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: عشوائية السوشيال ميديا ظلمت الجميع فى ملف تغطية جنازات النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة السادسة مساءً، بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعى) بمقر النقابة، للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون بحضور خالد البلشى، نقيب الصحفيين، والدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية.

ومن جانبها قالت النجمة بشرى، تعليقا على الجدل حول تغطية الجنازات، إنها ليست مع المنع التام ولا مع الفوضى التى تحدث، مشيرة إلى أن هناك معضلة تحتاج لتنظيم وتصور واضح معتدل يحترم رغبة أهل المتوفى وفى نفس الوقت رغبة الجمهور وحق الصحافة المنظمة المنضبطة، مؤكدة أن عشوائية السوشيال ميديا التى ظلمت جميع الأطراف.

ومن جانبه قال اتحاد النقابات الفنية الثلاثة الموسيقيين والممثلين والسينمائيين، على لسان الكاتب الصحفي سيد محمود سلام، المستشار الإعلامي للاتحاد، إن الاتحاد سيلتقى مع قيادات نقابة الصحفيين لتقنين الوضع واقتصار تغطية الجنازات والعزاء على حاملي كارنيهات النقابة المخصصة لهذا الغرض ليكون له الحق دون غيره في التغطية.