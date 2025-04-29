شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم ديسكو أفريقيا فى نادى السينما الأفريقية بسينما الهناجر السبت والان مع تفاصيل الخبر

يعاود نادى السينما الأفريقية نشاطه بسينما الهناجر يوم السبت المقبل 3 مايو فى الساعة السابعة مساء بعرض فيلم "ديسكو أفريقيا.. قصة مدغشقر" إخراج لوك رزانا جاونا، وهو الفيلم الحاصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة.

"ديسكو أفريقيا.. قصة مدغشقر" هو فيلم روائي تدور أحداثه حول كوامي، شاب في العشرين من عمره، يكافح لكسب عيشه من خلال العمل في مناجم الياقوت السرية، وفي خطوة غير متوقعة، يعود إلى مسقط رأسه حيث والدته وأصدقاؤه القدامى، ويجد كوامي نفسه في مواجهة الفساد الذى يعصف ببلاده، ويضطر لاتخاذ العديد من الخيارات المصيرية، والفيلم تبلغ مدته 81 دقيقة.

نادى السينما الأفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، ويقام فى يوم السبت من الأسبوع الأول من كل شهر بسينما الهناجر.

جدير بالذكر أن مخرج فيلم "ديسكو أفريقيا" لوك رزاناجاونا مخرج سينمائى شاب من مدغشقر ولد سنة 1985 وتخرج فى المدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش سنة 2011، من أجل تطوير مشاريع أفلامه، شارك في عدة برامج وورشات، منها مختبر المواهب لمهرجان برلين، ومختبر مهرجان روتردام، ومختبر La Fabrique des Cinémas du Monde بمهرجان كان. تم اختيار أفلامه القصيرة في العديد من المهرجانات حول العالم وفازت بجائزة في المهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون في واغادوغو (فيسباكو).

بدعم من المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة والمعهد الفرنسي، تم اختياره في ورشة الكتابة مولان دوندي من أجل تطوير مشروع فيلمه الطويل غناء تلوس. يعمل حاليا على مشروع فيلم ديسكو أفريقيا، وهو أول فيلم روائي طويل له من إنتاج We Film.