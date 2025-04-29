شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد: تغطية وتوثيق جنازات النجوم يجب أن يتوافق مع رغبة أسرة المتوفى والان مع تفاصيل الخبر

تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً، بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) بمقر النقابة، للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

ومن جانبها قالت النجمة نبيلة عبيد تعليقا على الجدل الدائر حول تغطية الجنازات والعزاءات، إن الصحفيين لهم حق أصيل فى تغطية تلك الأحداث بعد موافقة أسرة المتوفى نظرا لأهميتها فى التاريخ كأرشيف، خاصة لو كان الفنان له تاريخ طويل من العطاء، مشيرة إلى أن ما يعانى منه الفنانون فى العزاء أو الجنازة الخاصة بأى فنان هو تجاوز من البعض وعدم احترام لحرمة المتوفى ومشاعر الفقد والحزن أو احترام أسرته وزملائه وأصدقائه من بعض الدخلاء على المهنة من الراغبين فى الترند والأرباح المادية على حساب المتوفى ومشاعر أسرته، ويضعون اهتماما مبالغا ليس بالمتوفى وخسارة فقده، ولكن بالاهتمام بشكل النجوم، "مين لابس إيه ومين ظهر بمكياج ومين لا".

وأشارت النجمة نبيلة عبيد إلى أنه يجب ضمانة حق الصحفي والمصور الصحفي في العمل داخل بيئة تضمن له العمل بالتوافق مع الحدود التي يرغب فيها أهل المتوفى، وهو حق أيضا لأهل المتوفى، فيجب وضع نظام سواء بالوقوف في أماكن مخصصة، بعيدا عن المقبرة أو نعش المتوفى أو من خلال رصد للحدث من زاوية بعيدة تضمن مراعاة أهل المتوفى وهيبة الموقف، ومن الممكن أن يكون لدى الصحفيين ممن سيقومون بتغطية الحدث شارة معينة تميزهم عن الدخلاء.

ومن جانبها قالت النجمة نادية الجندي إن التجاوز في تغطية الجنازات وسرادق العزاء، من بعض الدخلاء على مهنة الصحافة، وصلت لأن يضع هؤلاء الدخلاء الكاميرا، في وجه وفم الفنان، الأمر الذي جعلها في كثير من الأحيان، تغيب عن تقديم واجب العزاء بسبب خوفها من التزاحم حولها أو الهجوم عليها مثلما حدث ولا يزال يحدث.