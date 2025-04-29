ريهام عبد الغفور تفاجئ الجميع بلوك جديد بمهرجان الإسكندرية.. وهكذا هنأها النجوم!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 04:21 مساءً - كُرمت أول أمس الأحد 27 أبريل الفنانة ريهام عبد الغفور في النسخة الـ 11 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والمقرر إقامته حتى 2 مايو المقبل، وذلك على مسرح أوبرا "سيد درويش"، حيث تم منحها جائزة "هيباتيا" الذهبية للإبداع، تقديراً لمسيرتها الفنية المميزة التي قدمتها على مدار الـ 25 عاماً، وقد قدمها وسلمها الجائزة الفنان الموهوب خالد كمال.

هكذا ظهرت ريهام عبد الغفور

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النجوم يهنئون ريهام عبد الغفور بالتكريم

فاجأت النجمة ريهام عبد الغفور الجميع بإطلالة خاطفة للأنظار ونيولوك جديد، حيث أطلت بفستان أسود أنيق ضيق وبأكمام منسدلة؛ مع قصة شعر جديدة قصيرة مميزة مع غرة أمامية، ومكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، اللوك الذي لفت أنظار ونال إعجاب جميع الحضور.وقد حرص عدد من النجوم على تهنئتها بعد التكريم، من خلال لقاء تلفزيوني مع موقع "عرب وود"، حيث قالت النجمة بشرى: "ألف مبروك يا ريكو.. وهي بجد فنانة جميلة وبتتطور وبتنوع في أدوارها بشكل كبير جدًا وبتفاجئ الجمهور كل مرة".

أما الفنان الشاب أحمد مالك والذي فاز بنفس الجائزة قدم لها تهنئه قائلًا: "ليا الشرف أني باخذ الجائزة معاها النهاردة، وأستاذة ريهام اشتغلنا مع بعض كثيرًا ومسيرتنا طويلة مع بعض"؛ كما قال النجم أحمد مجدي: "مازال عندها المزيد ومازالت قادرة على تقدم شئ مختلف، وبنشوف ريهام مع كل هذا الإرث السينمائي والتلفزيوني لا يستطيع أي شخص أن يقدمه".

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كما شارك عدد من النجوم ولاسيما المقربين من "ريهام" في الوسط الفن فرحتها، من خلال تفاعلهم بمجموعة من الرسوم التعبيرية جاءت على هيئة قلوب حمراء، مع منشور ريهام عبد الغفور الذي أعلنت من خلاله عن تكريمها في هذا المهرجان، وكان من بين هؤلاء شيماء سيف وأحمد زاهر، أما الفنانة غادة عبد الرازق ففضلت أن توجه رسالة لـ"ريهام" في تعليقها قائلة من خلالها: "مبروك حبيبة قلبي تستاهلي".

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تألق ريهام عبد الغفور في دراما رمضان 2025

تألقت الفنانةخلال المارثون الرمضاني الماضي 2025؛ بشخصية "هند" من مسلسل "ظلم المصطبة" والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي، وناقش قضية هامة منتشرة في المجتمع المصري، ألا وهي ظلم المجتمع للمرأة بسبب العُرف والعادات والتقاليد السائدة، وذلك بعيداً عن القانون والشرع. وذلك خلال قصص درامية وحكايات عن المعاناة التي تعاني منها المرأة بسبب الأحكام الظالمة التي لا يحكمها القانون أو شرع الله.

وسجل "ظُلم المصطبة" تعاوناً جديداً بين الفنانين: إياد نصار، وريهام عبد الغفور، وذلك بعدما اجتمعا سوياً في أكثر من عمل وشكّلا ثنائية ناجحة، حيث قدما مسلسل "وش وظهر" إخراج مريم أبوعوف، عام 2020 المكون من 10 حلقات وتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية. وكذلك تعاونا في مسلسل "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل في رمضان عام 2015، ومسلسل "أفراح القبة" إخراج محمد ياسين في رمضان عام 2016.

وقد شارك في بطولة المسلسل فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين وضيفيّ الشرف دياب وأحمد فهيم؛ ومن تأليف أحمد فوزي صالح وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ وإخراج محمد علي وعمرو موسى، وإنتاج شركة united studios.

يمكنكم متابعة لماذا ردت ريهام عبد الغفور على المتنمرين؟

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