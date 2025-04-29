دينا الشربيني تفاجئ جمهورها بهذه الخطوة.. فماذا فعلت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 04:21 مساءً - في خطوة مفاجئة وغير متوقعة؛ قامت النجمة دينا الشربيني بحذف جميع صورها والبوسترات المتعلقة بآخر أعمالها، تحديداً فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، ومسلسل "كامل العدد 3"، مما أثار حيرة جمهورها ومتابعيها وتساؤلاتهم.

لماذا حذفت دينا الشربيني جميع صور وبوسترات آخر عملين؟

مسلسل "كامل العدد 3"

أثارت الفنانة دينا الشربيني الجدل بعد قيامها بحذف جميع الصور والبوسترات الخاصة بآخر عملين شاركت فيهما، وهما فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع النجم كريم محمود عبد العزيز، ومسلسلها الرمضاني "كامل العدد 3" مع النجم شريف سلامة، وذلك من على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار تساؤل وفضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذهب البعض لتكهن سبب قيامها بذلك بسبب ارتباط اسمها في الآونة الأخيرة ببطلي هذه الأعمال، فيما رأي البعض أن هناك خلافاً وقع بينها وبين صناع هذين العملين؛ مما دفعها لذلك، ولم تخرجلتبرر هذا التصرف حتى الآن.مسلسل "كامل العدد ++" مكون من 15 حلقة من بطولة، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مسلسل "كامل العدد" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

وشهد الموسم الجديد ظهور العديد من الشخصيات الجديدة على الأحداث، وذلك بعد إضافة خطوط درامية جديدة للقصة، حيث انضم إلى الموسم الثالث 6 فنانين جدد هم الفنان حسين فهمي، الفنانة إنجي المقدم والفنانة مريم الخشت، إضافة إلى الفنان أحمد عبد الوهاب، الفنان عمرو صالح، الفنان يوسف عمر، ونجم فرقة شارموفرز أحمد بهاء.

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فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

أما فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذي عُرض لها خلال الفترة الماضية بدور السينما؛ فتدور أحداثه حول طبيب يُدعى أحمد، يجسد دوره كريم محمود عبد العزيز، يعيش حياة مستقرة مع زوجته التي تؤدي دورها ياسمين رئيس، وتتوالى الأحداث عندما تطلب الزوجة من زوجها الزواج من صديقتها المقربة، التي تلعب دورها، في مفاجأة غير متوقعة تُغير مجرى حياتهما، وتلك المواقف الكوميدية المليئة بالمشاحنات والدراما تضفي على العمل روح الفكاهة والتشويق.

وشارك في بطولة العمل كل من دينا الشربيني، ياسمين رئيس، وكريم محمود عبدالعزيز، إلى جانب فريق العمل، ويجمع الفيلم بين الكوميديا والمواقف الدرامية، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

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