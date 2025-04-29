غيرة تيم حسن على وفاء الكيلاني تتصدر الترند

ميرنا وليد - بيروت - تصدر إسم الممثل السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني الترند على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً بعد إنتشارمقطع فيديو لهما أظهر غيرته عليها بشكل واضح بحسب المتابعين.

وقد أطل تيم ووفاء من أحد المناسبات العامة، حيث جاء أحد المتواجدين ليأخذ صورة معه، إلا أن تيم لم يرضى أن تبتعد عنه وفاء وأمسك بيدها، وجاء في تعليقات الجمهور: "الله يبارك لهم في بعض و يديم بينهم المودّة و الرحمة و الحب المتبادل"، "لا مش غيرة هيدا نوع من الاهتمام لانو اذا تركها تتصور وبعد عنها يمكن تحس حالها مجروحة"، "حبيت وقت شد ايدها.. قصدو يفهمها انك مهمة ولو انا عم بتصور. خليكي. يوبرني"، "الله يحفظهم لبعض حقه يغار ويعمل ال يده مرته".

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