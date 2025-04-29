ميغان ماركل تبكي على الهواء متأثرة بسبب ولديها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، عن حياتها العائلية في كاليفورنيا في مقابلة مع صديقتها جيمي كيرن ليما.



وخلال الحلقة تأثرت ميغان وبكت أثناء قراءة رسالة من طفليها، التي كتباها بمساعدة والدهما، كما كشفت ميغان عن عادة يومية تمارسها منذ فترة، وهخي إرسال رسالة إلكترونية كل ليلة إلى طفليها من أجل صنع "كبسولة زمنية" رقمية، سيجدانها عندما يكبران.

وعندما قرأت ميغان رسالة طفليها لها والتي قالا فيها: "من آرتشي وليلي عبر بابا. نحب طبخك. نحب الفطائر التي تعدينها. ونحب، نحب، نحب حضنك. أنتِ أفضل أم ونحبك"، تأثرت ميغان وقالت: "لطيف جداً... وأحب أنهم قالوا مامي وليس ماما، إنها لمسة بريطانية." وأضافت: "لم أكن مستعدة لهذا. إنهم رائعون حقاً، من الجميل ألا أضع مكياجاً الآن، شكراً".

وعن الرسائل الإلكترونية، أوضحت ميغان أنها تجمع فيها لحظات يومية، مثل تقارير الدراسة وصور عفوية، واعتبرتها "هدية الحب" التي تخطط لإهدائها لطفليها عندما يبلغان ١٦ أو ١٨ عاماً، وقالت: "أريد أن يعرفا كم أحببتهما. لا أحد أحب شخصاً كما أحببتهما".