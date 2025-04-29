عائلة هشام جمال في ظهور نادر لهم

ميرنا وليد - بيروت - لا يزال حفل زفاف الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر والفنان المصري هشام جمال، متصدرا الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أيام من احتفالهما.



وبعد انتشار العديد من الصور ومقاطع الفيديو لليلى وعائلتها والتي لاقت تفاعلا واسعا، تساءل رواد الإنترنت حول أسرة هشام جمال، لتنتشر بعدها مجموعة من الصور له برفقتهم خلال حفل زفافه.

وظهر في الصور والد هشام ووالدته وأشقائه، بالإضافة إلى صورة أخرى لوالده ووالدته مع الممثلة إسعاد يونس.

واحتفل هشام بزفافه من ليلى بحفل حضره عدد كبير من الفنانين على رأسهم يسرا، محمد حماقي، محمد فؤاد، احمد سعد، بوسى، يوسف الشريف، شيري عادل، درة، ليلى علوي، مصطفى شعبان، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، دياب، داليا البحيري، عبير صبري، كريم العدل، إيهاب فهمي، محمود عبد المغني، دنيا عبد العزيز، محمد جمعة، رنا رئيس، مي عمر، محمد ثروت، عصام السقا، سوزان نجم الدين، عمر السعيد، إدوارد، وعماد صفوت، أمير شاهين، تامر مرضى، عمرو الليثي، إيهاب توفيق، وغيرهم.