ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة والراقصة فيفي عبده بعيد ميلادها الـ 72، بأجواء مميزة جمعتها بالأصدقاء المقربين.

وشاركت فيفي عبده الجمهور مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة، وثقت من خلالها الإحتفال، ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي فيديو لـ فيفي قالت فيه: "النهارده بوسي شلبي وأصحابنا وحبايبنا اللي بيحبوني بجد وبقلب أبيض زي بوسي حبيبتي احتفلوا بعيد ميلادي. وأنا كنت بهرب ومش عايزة أحتفل. كنت متغطية باللحاف وبقول لنفسي السنين بتجري وأنا مش عايزاها تجري، عايزاها تقف وأقول لها كفاية كده، بس في الآخر دي سنة الحياة".

كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تحتفل بعيد ميلادها الـ 72 وسط أصدقائها.. وهذه رسالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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