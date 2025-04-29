جورج خباز يثير الجدل بتصريحاته عن الزواج والوحدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ النجم اللبناني جورج خباز ضيفًا على بودكاست “عندي سؤال” مع الإعلامي محمد قيس، حيث تحدث بكل صراحة وجرأة عن تفاصيل حياته الشخصية والفنية، مما جعله يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي مع تداول واسع لمقاطعه وآرائه.

وأثار خباز ضجة كبيرة بتعليقه على سبب تأخر زواجه، قائلاً بطريقة ذكية: “مش ضروري اتزوّج. طب أنا بسأله للمزوّج ليش تزوّجت؟ كله جايي من الخوف، خوف من خسارة الآخر، الخوف من الوحدة، الخوف نكبر لوحدنا، الخوف من عدم الاستمرارية من خلال ولادنا، الخوف من العزوبية، الخوف من المجتمع كيف بينظرلك اذا ما تزوجت”.

وأضاف: “أنا كلّ هول آخر همي، وبتعرف أديش فيه ناس مزوّجين وعندن ولاد ووحيدين؟ يمكن أكثر من 70 بالمية، فالوحدة مش مشروطة بالزواج أو عدم الزواج”.

وعن شعوره بالنقص، أكد خباز بثقة: “مش ناقص شي بحياتي، شي بيحرز يعني الحمد لله. ما في شي بيحرز بالدني، عشان هيك لما توصل لهالفكرة ما بقا يكون ناقصك شي بالمعنى الحقيقي”، مضيفًا: “النقص ما بتحس فيه إلا لما تفقد حدا عزيز، وغير هيك كله تفاصيل”.

كما أشار جورج خباز خلال اللقاء إلى أن “الدين الحقيقي يدعو إلى المحبة والانفتاح، بينما الطائفية لا تمت إلى جوهر الإيمان بصلة”، مؤكداً: “لا يمكنك أن تكون مواطناً صالحاً قبل أن تكون إنساناً صالحاً، والإنسان الصالح هو الخير الذي لا يؤذي”.