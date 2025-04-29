هل يتعمد تيم حسن استخدام العبارات الجريئة؟.. مخرج “تحت سابع أرض” يوضح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “تحت سابع أرض” خلال موسم رمضان الماضي، إلا أنه واجه انتقادات قاسية بسبب استخدام بعض الألفاظ الجريئة التي وصفها البعض بأنها “غير مناسبة” ولا تخدم السياق الدرامي.

وردّ مخرج العمل سامر البرقاوي على هذه الانتقادات خلال لقاء ضمن برنامج “المنتدى”، موضحًا أن الهدف من استخدام تلك العبارات كان إضفاء طابع واقعي وإنساني عميق على الشخصيات التمثيلية. وأشار إلى أن بعض العبارات التي استخدمها النجم تيم حسن في تجسيده لشخصية “موسى الناجي” مستوحاة من شخصيات واقعية معروفة في سوريا على المستوى الجماهيري، مضيفًا أن إدخال هذه الألفاظ تم بناءً على حوارات متعددة مع بعض الممثلين المشاركين لمحاكاة الواقع الحقيقي للجمهور.

وأشاد البرقاوي بأداء تيم حسن، معتبرًا أنه نجح في دمج العبارات ضمن البناء الدرامي للشخصية بسلاسة، مما عزز من حضور الشخصية وجعلها تحظى بمتابعة واسعة واهتمام كبير خلال الموسم الرمضاني.

وتطرق البرقاوي في حديثه إلى المشهد الفني السوري حاليًا، مشيرًا إلى أن سقف الحريات الذي تحقق بعد سقوط النظام السابق يمثل مكسبًا جماعيًا يصعب التفريط به، مؤكداً أن التحولات الكبرى التي تمر بها البلاد تنعكس بشكل واضح على الفن والفنانين.

وختم بالإشارة إلى أن الدراما السورية تقف على أعتاب مرحلة حساسة، معتبرًا أن الأوضاع السياسية والاجتماعية ستضع الأعمال الرمضانية المقبلة، وتحديدًا في موسم 2026، أمام استحقاقات فنية كبيرة تعكس الواقع السوري المتغير.