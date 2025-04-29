شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر عن تغطية جنازات النجوم: لا أنسى ما تعرضت له يوم وفاة ابنتى والان مع تفاصيل الخبر

تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة السادسة مساءً، بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعى) بمقر النقابة، للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون بحضور خالد البلشى، نقيب الصحفيين، والدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية.

ومن جانبه علق أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر، لـ الخليج 365، تعليقا على ما يحدث من تجاوزات في جنازت وعزاءات النجوم، أن له تجربة حزينة يوم وفاة ابنته دينا وهو أصعب المواقف والأحزان التى مرت عليه فى حياته.

ويقول هاني شاكر إن التجاوزات التي تحدث في الجنازات وسرادقات العزاء تجاوزت حدود قلة القيمة وقلة الأدب، وقدمت صورة سيئة للجميع، مؤكدا أن الجنازة والعزاء أصبح بيزنس، يتربح منه البعض ويكسب الدولارات وهي فرصة يستغلها المتجاوزون وأصحاب صفحات السوشيال ميديا.

وذكر أمير الغناء العربي موقف حدث له يوم عزاء ابنته دينا في مسجد عمر مكرم، حيث تفاجأ بشخص يقوم بتصويره ويطلب منه أن يقول كلمة لابنته الراحلة دينا بعد ساعات من جنازتها، وهو الموقف الذي لا ينساه أبدا ولا يزال محفورا في ذاكرته، ولم يستطع قول شيء سوى أنه قال لهذا الشخص حسبى الله ونعمة الوكيل فيك، مشيرا إلى أن البعض من هذه النماذج يفتعل المشكلات ليتحول الأمر إلى ترند وكلما زادت المشاهدات كلما زادت الأرباح بالدولار.