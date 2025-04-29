شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلا غنائيا ضخما على مسرح البرت هول فى لندن 23 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة أنغام للوقوف على مسرح قاعة "رويال ألبرت هول" فى العاصمة البريطانية لندن للمرة الأولى، لإحياء أول حفل لها هناك ضمن سلسلة حفلاتها العالمية التى تهدف إلى تعزيز حضور الأغنية العربية على أهم المسارح الدولية، حيث يعد مسرح ألبرت هول أحد أبرز المسارح العريقة فى العالم، ومن أهم المسارح الموسيقية، والذى وقف عليه أكبر وألمع نجوم العالم الموسيقى.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 23 سبتمبر المقبل، بصحبة الأوركسترا الخاص بها، والتى تتعاون معها فى أغلب حفلاتها التى تقدمها أنغام، كما من المقرر أن تقدم أغانى عدد من الأغانى المتنوعة، بالإضافة إلى أغانى ألبومها الأخير تيجى نسيب، والذى لاقى نجاحا كبيراً على مستوى الوطن العربى.



بوستر حفل انغام

يذكر أن آخر ألبومات النجمة أنغام هو "تيجى نسيب"، والذى تضمنت أغنياته من أغنية "وبقالك قلب"، وهي من كلمات أمير طعيمة وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور، وألحان رياض الهمشرى الذى رحل عن عالمنا منذ 17 عاماً، أما ثاني أغنية جاءت بعنوان "هو أنت مين" وهي من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود خيامى، وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور.

وكانت قد أعلنت شركة تذكرتى عن إحياء النجمة أنغام حفلاً غنائيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو هاني فرحات يوم 16 مايو المقبل، وذلك في إطار جهود "تذكرتى" المستمرة لتنشيط الحركة الفنية، وتقديم عروض ترفيهية راقية بمستوى عالمي في مختلف المحافظات المصرية، وذلك ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" الثقافي.